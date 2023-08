Das Qiagen-Management erwartet den Angaben zufolge nun für das laufende Jahr nur noch einen Umsatz von 1,97 Milliarden US-Dollar (rund 1,8 Mrd Euro). Zuvor hatte der Konzern noch mindestens 2,05 Milliarden für 2023 in Aussicht gestellt, nachdem das Unternehmen ein Jahr zuvor 2,14 Milliarden Dollar erlöst hatte. Auch seine Ziele für den Umsatz mit Nicht-Covid-bezogenen Produkten dämpfte der Vorstand: Statt des zuvor angepeilten Wachstums in prozentual zweistelliger Höhe ist nun ein Plus von mindestens acht Prozent angepeilt. Sämtliche Prognosen gelten dabei unter Ausklammerung von Währungseffekten.