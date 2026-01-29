Lukoil in vielen Ländern aktiv

Der neue potenzielle Käufer The Carlyle Group mit Sitz in Washington ist eine der grössten Investmentfirmen der Welt und verwaltet nach eigenen Angaben Vermögenswerte von 474 Milliarden US-Dollar. Die Auslandsgeschäfte von Lukoil umfassen Hunderte Tankstellen in etwa 20 Ländern, auch in der EU, und mehrere Raffinerien. Dazu ist die russische Firma an Förderprojekten in den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, aber auch in anderen Staaten beteiligt. Das Geschäft in Kasachstan soll Lukoil zufolge von dem Verkauf an Carlyle ausgenommen werden./fko/DP/mis