Am Protestcamp in der Nähe des Tesla -Werks in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) ist seit den frühen Morgenstunden die Polizei im Einsatz. «Im Rahmen von Baumassnahmen der Deutschen Bahn wurde die Polizei Brandenburg zur Absicherung um Unterstützung gebeten», sagte ein Sprecher der Polizei.