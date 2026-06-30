Bundesbankchef Joachim Nagel rechnet mit ‌anhaltendem ⁠Preisdruck im Euroraum und hält sich mit Blick auf den Leitzins alle Optionen offen. «Ich erwarte, dass die Inflationsrate ⁠deutlich über unserem Ziel bleiben wird», sagte er am Dienstag dem TV-Sender CNBC mit Blick auf die von der EZB angestrebte ‌Teuerungsrate von 2,0 Prozent. Der durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelöste ‌Energiepreisschock sei noch nicht vorbei. «Er ist noch im System», ​fügte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) in dem Interview hinzu, das am Rande des EZB-Forums im portugiesischen Sintra geführt wurde. Auf die Frage, ob er eine weitere Zinserhöhung für angebracht halte, sagte Nagel, es sei noch zu früh, darüber eine Entscheidung zu treffen.