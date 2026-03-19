Die OSZE werde eine zentrale Plattform für Dialog bleiben, hiess es. Die Organisation verfügt über Erfahrung bei der Beobachtung von Wahlen und Konfliktzonen. Entscheidungen über OSZE-Missionen bedürfen aber der Zustimmung aller 57 Mitgliedstaaten. Mitglieder der OSZE sind fast alle Staaten Europas, die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, die Mongolei sowie die USA und Kanada./mrd/DP/men