Ungeachtet von mehr als drei Millionen Arbeitslosen in Deutschland sieht die Chefin der Bundesagentur für Arbeit im Mangel an Fachkräften mittelfristig das grössere Problem für Deutschland. «Das Erwerbspersonenpotential sinkt in 2026 zum ersten Mal - und zwar um 40.000», sagte Nahles in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wir reden seit Jahren über Demografie - jetzt ist sie da. Und das wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.»