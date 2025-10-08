Auch in Deutschland wurde vielerorts der Toten und Verschleppten gedacht, die vor zwei Jahren zu Opfern des Terrors geworden waren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach in einer Videobotschaft von einem «schwarzen Tag» in den Geschichtsbüchern des jüdischen Volkes. Am Brandenburger Tor wurden am Morgen die Namen der Getöteten verlesen und stellvertretend für sie mehr als 1.000 Stühle aufgestellt. Am Abend erstrahlten dann die Worte «Bring them home now» auf dem Berliner Wahrzeichen - als Aufforderung, die im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freizulassen. Auch an vielen anderen Orten in Deutschland gab es Gedenkveranstaltungen und Mahnwachen./mk/DP/zb