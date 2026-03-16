Die EU-Kommission bereitet ihren Angaben nach verschiedene Optionen vor. Entscheidend sei, dass der Strompreis nicht nach oben schnelle, wenn Gas den Preis bestimme, sagte von der Leyen vergangene Woche. So soll eine bessere Nutzung von Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements) und Differenzverträgen erzielt und Möglichkeiten staatlicher Beihilfemassnahmen und von Subventionen geprüft werden, wie von der Leyen vergangene Woche ankündigte. Zudem werde den Angaben nach geschaut, wie die Netzentgelte für die Nutzung der Stromnetze gesenkt sowie Abgaben angefasst werden können.