Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trifft ihre Amtskollegen aus der Gruppe der sieben demokratischen Industrienationen (G7) an diesem Montag (13.00 Uhr) in Italien. Die zweitägige Konferenz findet in der Kleinstadt Fiuggi statt, etwa 80 Kilometer ausserhalb von Rom, und ist das letzte geplante Treffen der G7-Aussenminister in diesem Jahr. Zu den wichtigsten Themen dürften die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine gehören sowie die Folgen der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten für die internationale Ordnung.