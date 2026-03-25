Allerdings erwartet das Gros der Experten beim Ölpreis in den nächsten sechs Monaten eine Normalisierung. Die Mehrheit hält einen Ölpreis zwischen 70 und 90 US-Dollar pro Barrel für das wahrscheinlichste Szenario. Die Aufwärtsrisiken blieben jedoch beträchtlich, betont die UBS: Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent dürfte laut Umfrage Brent-Rohöl im Bereich von 90 bis 100 US-Dollar pro Barrel notieren, während Preisen über der 100-Dollar-Marke eine Wahrscheinlichkeit von 12 Prozent zugeordnet wird.