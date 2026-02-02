Der höchste Wert der sechs untersuchten Städte wurde im Grossraum München erreicht. Hier stieg der Staulevel um 8.00 Uhr auf 146 Prozent - also mehr als das Dreifache des Jahresdurchschnitts für diese Uhrzeit. Der Staulevel gibt dabei an, wie viel länger eine durchschnittliche Fahrt im Vergleich zu einer Situation ohne Behinderungen durch anderen Verkehr dauert.