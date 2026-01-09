An der Grundstossrichtung der bernischen Finanzpolitik ändere die Ausschüttung jedoch nichts. «2025 und 2026 haben wir hohe Gewinnausschüttungen erhalten, zuvor gab es zwei Jahre lang keinen Rappen», rief die Mitte-Politikerin in Erinnerung. «Wir tun also gut daran, die Ausgabenschleuse jetzt nicht einfach zu öffnen.» Auch in Zukunft werde es wieder Jahre ohne Gewinnausschüttungen geben.