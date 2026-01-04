«Allein nicht zu meistern»

Welche ausländischen Delegationen an der Trauerfeier in Crans-Montana teilnehmen werden, ist laut Parmelin noch nicht bekannt. Nach der Brandkatastrophe in einer Bar in dem Ferienort hätten ihn viele Staats- und Regierungschefs persönlich angerufen, sagte er. Die Nachbarländer boten ihre konkrete Unterstützung an, etwa durch medizinische Spezialisten. «Es ist klar, dass kein Land eine solche Ausnahmesituation allein meistern kann», sagte der Bundespräsident. Die Schweiz habe deshalb, wie es international vorgesehen sei, um Unterstützung ersucht.