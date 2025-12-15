Angenommen wurden unter anderem auch zwei Motionen von FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt (ZH). Er schlägt höhere Steuerabzüge vor, um Investitionen und und die Forschungstätigkeit zu fördern. Die Grünen erhielten eine Mehrheit für ihre Forderung nach Innovationsgutscheinen und mehr Beratungsangeboten für kleine und mittlere Unternehmen.