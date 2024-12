Aargauer SVP legte unter Glarner zu

Auch bei den kantonalen Wahlen im Oktober gab es Kritik. Nach einem Beitrag von Glarner auf der Plattform X erhielt eine Grossrätin der Mitte-Partei eine Morddrohung. In einer gemeinsamen Erklärung verlangten Mitte, SP, FDP, GLP, Grüne und EVP eine Entschuldigung von Glarner. Was Glarner bewusst gegen die Grossrätin ausgelöst habe, sei «unverantwortlich und grenzt an Hetzerei», hiess es.