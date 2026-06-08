Tritt der Rat auf die Vorlage ein und lehnt eine Rückweisung ab, wird er zudem über eine Reihe von Minderheitsanträgen zu befinden haben. Diese zielen darauf ab, die Hürden für die Erteilung einer Rahmenbewilligung zu erhöhen. Gefordert wird unter anderem, jegliche staatliche Förderung von Kernkraftwerken auszuschliessen. Eine weitere Forderung aus den Reihen der Linken lautet, dass neue AKW nur Kernbrennstoff verwenden dürfen, der ökologischen und menschenrechtlichen Standards entspricht.