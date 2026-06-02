CORINA GREDIG (GLP/ZH):

«Das Ergebnis zeigt: Die Schweiz kann solide haushalten. Es ist ein starkes Signal. Der Staat soll seine Aufgaben erfüllen, aber nicht auf Pump leben. Jedoch ist es etwas unvernünftig und eine riskante Unterlassung, wenn der Bund Schulden abbaut, obwohl dringend in die Sicherheit investiert werden sollte. Wir sind eines der wenigen Länder, die in der aktuell angespannten geopolitischen Lage Schulden abbauen. Eine tiefe Schuldenquote nützt wenig, wenn wir grosse Sicherheitslücken offenlassen. Die Schweiz hätte Handlungsspielraum, wir müssen diesen nützen.»