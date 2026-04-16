E-ROLLER: Der Nationalrat befasst sich mit der Frage, ob für das Fahren mit E-Rollern eine Helm- und Fahrausweispflicht gelten soll. Ihm liegt eine entsprechende Motion seiner Verkehrskommission vor. Wer einen E-Roller fahren will, muss nicht nur einen Helm tragen und einen Fahrausweis mitführen, sondern soll grundsätzlich auch keine Zweitperson auf dem Sozius mehr mitnehmen dürfen. Heute seien bis zu 25 Kilometer pro Stunde schnelle E-Roller der Kategorie «leichte Motorfahrräder» zugeteilt, schrieb die Kommission zur Motion. Sie könnten aber mit wenig Aufwand schneller gemacht werden und seien dann mit Mofas oder schnellen E-Bikes vergleichbar. Der Bundesrat lehnt die Motion ab.