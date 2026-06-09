Neues brachte die Fortsetzung der Marathondebatte am Dienstag kaum, es prallten die altbekannten Argumente aufeinander. Es sei an der Zeit, den historischen Fehler des Atomausstiegs zu korrigieren, forderte Therese Schläpfer (SVP/ZH). Atomkraftwerke lieferten günstigen, zuverlässigen Bandstrom und produzierten rund um die Uhr. Dies anders als Solar- und Windkraftwerke: «Eine einseitige Abhängigkeit von Flatterstrom führt zwangsläufig zu Versorgungslücken, besonders im Winter.»