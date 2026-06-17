Die Ratslinke möchte zudem, dass keine Waren in die Schweiz eingeführt werden, die unter Zwangsarbeit hergestellt worden sind. Und schliesslich beantragt sie, dass Unternehmen, die von den Zollpräferenzen profitieren, eine Abgabe zugunsten von Projekten in den Mercosur leisten, etwa zugunsten von Indigenen und Kleinbauern.