Das könne das Vertrauen ins Trinkwasser stärken und die Menschen dazu ermutigen, Leitungswasser zu trinken statt Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, sagte Michaud Gigon im Rat. Umgekehrt müssten Wasserversorger ihre Informationspflichten kennen. Denn gemäss einer Untersuchung im Jahr 2024 informierten nur zehn Prozent der Wasserversorger so, wie sie es müssten.