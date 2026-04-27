Besonders Elektroautos seien betroffen. Denn diese Fahrzeuge hätten auf ihren Batterien eine Herstellergarantie von acht bis zehn Jahren, machte Pfister geltend. Ohne Herstellergarantie müssten die Autobesitzerinnen und -besitzer schnell einmal rund 16'000 Franken für eine Ersatzbatterie bezahlen.