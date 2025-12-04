Die beiden Sonderdebatten finden am Montag, dem 15. Dezember statt, wie die Parlamentsdienste am Donnerstag mitteilten. Verlangt wurde die erste der ausserordentlichen Sessionen von den Fraktionen der FDP und der Grünen, die zweite von der SVP-Fraktion. Entsprechend führt der Nationalrat an diesem Tag eine Open-end-Sitzung durch, die Debatte dürfte bis tief in den Abend dauern.