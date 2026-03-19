Auch die Mehrheit der vorberatenden Nationalratskommission beantragte die Ablehnung des Vorstosses. Sie stellte sich gegen Markteingriffe. Es sei zu befürchten, dass Einfuhrbeschränkungen die Verfügbarkeit von Glasverpackungen in der Schweiz in Frage stellten. Zudem drohten handelsrechtliche Verwerfungen. Schliesslich fielen beim Glas-Recycling Transportwege für die Ökobilanz wenig ins Gewicht, da dieses ohnehin energieintensiv sei.