Mit Nein stimmten im Nationalrat SP und Grüne sowie ein Teil der SVP-Fraktion. Auch aus der Mitte-Fraktion kamen ablehnende Voten. In der Detailberatung wurden sowohl flankierende Massnahmen für Bauern - ein Verpflichtungskredit von 880 Millionen Franken für mehrere Jahre - sowie die Übernahme der EU-Entwaldungsverordnung abgelehnt.