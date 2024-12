Mehr für Armee und Landwirtschaft

Die Nationalratskommission will neben der Armee auch die Landwirtschaft mit mehr Mitteln versehen. Weniger ausgeben will sie dagegen für die Auslandshilfe - hier will sie zusätzlich zu den Vorschlägen des Bundesrates um insgesamt 250 Millionen Franken kürzen - sowie für Asylsuchende und das Bundespersonal.