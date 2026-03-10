Die Nein-Stimmen kamen von der SVP. In der Debatte warf der Abstimmungskampf über die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» der Partei seine Schatten voraus. Der Bundesrat hatte bereits im September explizit einen Zusammenhang zwischen der Fonds-Aufstockung und dem Volksbegehren hergestellt, über die Volk und Stände im Juni zu befinden haben.