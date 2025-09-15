Die FK-N wollte den Rahmenkredit für die Gaststaatpolitik 2026 bis 2029 auf dem Stand der vergangenen Finanzierungsperiode und damit bei 103,4 Millionen Franken einfrieren. Eine Minderheit der APK-N verlangte eine Erhöhung auf 152 Millionen Franken. Beides lehnte der Rat ab. Die Vorlage geht an den Ständerat.