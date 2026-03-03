Um die Aufrüstung der Armee und die steigenden Sozialausgaben finanzieren zu können, muss der Bundeshaushalt laut dem Bundesrat in den nächsten drei Jahren saniert werden - insbesondere mit dem Verzicht auf Aufgaben und der Kürzung von Subventionen. Das sogenannte Entlastungspaket 27 - kurz EP 27 - soll kurzfristige Sparübungen im Rahmen der Budgetdebatten jeweils zum Ende des Jahres verhindern.