Für den Spitalverband H+ geht der Entwurf der Nationalratskommission dagegen in die richtige Richtung. Den Massnahmenkatalog einzuschränken und die Finanzierung zu regeln, stellten einen ersten Schritt auf dem Weg für eine praktikable Umsetzung dar. Verbesserungen für die Pflege dürften nicht mit zusätzlicher Bürokratie und starren Vorgaben erreicht werden.