Bereits beschlossen ist eine Reduktion um 6,25 Millionen Franken bei der Öffentlichkeitsarbeit; der Nationalrat folgte hier dem Ständerat. Die Kommunikation sei massiv gewachsen, stellte Lars Guggisberg (SVP/BE) bei seinem Minderheitsantrag fest. 2017 habe sie 307 Vollzeitstellen umfasst, und heute seien es 430. Diese Kürzung hiess der Rat mit 99 zu 88 Stimmen gut.