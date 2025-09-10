Minderheitsanträge aus den Fraktionen von Mitte, SP und Grünen, dieses Modell auch dem Nationalrat beliebt zu machen, scheiterten indes am Widerstand von SVP, FDP und GLP. Auch dass die Antragsstellenden teilweise tiefere Ansätze für die Erhöhungen von Mehrwertsteuer und Lohnbeiträgen vorschlugen, führte nicht zum Ziel.