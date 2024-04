Dritte könnten derartige Aufgaben kaum besser bewältigen. Tatsächlich sei die Zahl der ausserparlamentarischen Kommissionen in den letzten Jahren rückläufig. Alle vier Jahre würde ihre Daseinsberechtigung überprüft und der Bundesrat habe in der Folge immer wieder Kommissionen abgeschafft. Die nächste Überprüfung erfolge 2026. Die Motion geht an den Ständerat.