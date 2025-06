In einer Reaktion übte der Zivildienstverband Civiva Kritik am Beschluss. Der Ständerat müsse bei der Behandlung des Geschäfts in der dritten Sessionswoche korrigierend eingreifen. Sonst drohten unentbehrliche Leistungen, namentlich in den Bereichen Schule, Landwirtschaft, Kulturgütererhaltung, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erschwert zu werden.