Das Unternehmen erwirtschafte 0,1 Prozent - rund 200'000 Franken - mit der Schweizer Armee. Es bestehe kein öffentliches Interesse des Bunds, sich an Beyond Gravity weiterhin zu beteiligen. Gemäss der Finanzministerin müsste der Bund in dieses Unternehmen investieren. Sie sprach von 500 bis 600 Millionen Franken. Der Bund habe nicht die Möglichkeit, diese Millionen einzuschiessen, so Keller-Sutter.