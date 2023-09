Die grosse Kammer hat am Mittwoch eine Motion der SP-Fraktion in einem von fünf Punkten angenommen und verlangte vom Bundesrat eine Botschaft zu einem Rohstoffhandelsgesetz. Mit 101 zu 89 Stimmen setzten sich in dieser Frage SP, Grüne, GLP und ein Teil der Mitte-Fraktion durch. Mit dieser Idee muss sich nun der Ständerat befassen.