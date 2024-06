Die «Puff Bars» würden nach ihrer Verwendung jedoch in Seen oder auf Wiesen und im Müll landen und so die Umwelt verschmutzen. Dies verursache Kosten in Millionenhöhe. Hinzu komme der gesundheitliche Aspekt: Fachleute in der Prävention seien alarmiert, da die «Puffs» schnell abhängig machen würden. Ausserdem seien die gesundheitlichen Auswirkungen der Einwegzigaretten nur unzureichend erforscht.