Über eine längerfristige Regelung in dieser Hinsicht entscheidet das Parlament erst später in einem anderen Rahmen. Bereits im Oktober 2023 hatte der Bundesrat mitgeteilt, er strebe längerfristig eine behutsame Öffnung an. Die Botschaft für das geplante neue Gesetz will er den eidgenössischen Räten im ersten Quartal 2026 vorlegen. Landwirtschaftsminister Albert Rösti kündigte die baldige Eröffnung der Vernehmlassung an: «Das Gesetz ist geschrieben».