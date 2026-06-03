Es gehe um eine Kernaufgabe des Staates, der seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen habe, sagte Patricia von Falkenstein (LDP/BS) namens der FDP-Fraktion. Wer von Gewalt betroffen sei, müsse Zugang zu einem sicheren Ort haben. Dies sei eine Voraussetzung dafür, dass sie ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen könnten. Von Falkenstein vertrat sie Ansicht, die vorgeschlagene Regelung lasse den Kantonen genügend Spielraum.