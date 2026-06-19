Mit 109 zu 88 Stimmen bei 2 Enthaltungen hat die grosse Kammer am Freitag die Behandlungsfrist für das Geschäft um zwei Jahre bis zur Sommersession 2028 verlängert. Eine knappe Kommissionsmehrheit hatte beantragt, die Vorlage abzuschreiben. Dieser Empfehlung folgten nur die Mehrheit der SVP- und der FDP-Fraktion. Die Mehrheit der SP-, Mitte-, Grünen- und GLP-Fraktion wollte das Anliegen weiterverfolgen.