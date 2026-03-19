Gelten sollte das Verbot anonymer Userkommentare nach dem Willen des Genfer Ständerats für alle Medien, die direkt oder indirekt durch öffentliche Gelder unterstützt werden. Die Schwelle, andere zu beschimpfen, sei tiefer, wenn sich jemand hinter einem Pseudonym verstecken könne, sagte Poggia im Dezember im Rat. Hass und Beleidigungen hielten Menschen davon ab, sich am Austausch von Ideen zu beteiligen.