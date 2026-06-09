Nun ist die zuständige Kommission des Ständerates noch einmal am Zug. In einer ersten Beratung hatte sie die Initiative der WBK-N noch abgelehnt. Sie wollte das Thema bisher ganzheitlich angehen. Ihrer Meinung nach müsste die Frage der Lagerung mit Blick auf das Alter der betroffenen Frau diskutiert werden.