Die Kommission erhofft sich nach eigener Aussage Mehreinnahmen von 68 Millionen Franken durch die Anpassung der Tarife. Der Grossteil des Geldes würde an den Bahninfrastrukturfonds gehen. Die Erhöhung stärke die Verlagerung, schaffe fairere Wettbewerbsbedingungen zwischen Strasse und Schiene und verbessere die Kostenwahrheit, heisst es in der Begründung der Kommissionsmotion.