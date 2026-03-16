Selbstverständlich dürften bei einem Abbruch und Wiederaufbau dieser Gebäude die Form und das Volumen des Gebäudes nicht ändern. Dies, damit in der Landwirtschaftszone keine Mehrfamilienhäuser entstünden. Für Ruch sollen diese Lockerungen Besitzern von «altrechtlichen» Gebäuden zugute kommen, also solchen, die vor dem Inkrafttreten des geltenden Raumplanungsgesetzes erstellt wurden.