Reservekraftwerke als Ultima Ratio

Der Nationalrat nahm an der Vorlage des Bundesrats in der Detailberatung mehrere Änderungen vor. Mit einer auf Marktprodukten beruhenden Verbrauchsreserve will er erreichen, dass Verbraucher Strom nicht mehr beziehen, wenn die Preise eine bestimmte Schwelle erreichen. Das soll den Verbrauch senken, wenn der Strom knapp und teuer wird.