Der Bund soll eine halbe Milliarde Franken zusätzlich für Flugabwehr-Munition zur Verfügung haben, um die Vorräte so rasch wie möglich aufzustocken. So beantragt es die zuständige Nationalratskommission. Mit den übrigen in der Armeebotschaft 2026 beantragten Mitteln ist sie einverstanden.