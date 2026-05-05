Kritik gab es von den Grünen. «Der Amazonas ist wichtiger als Profit», titelte die Partei in ihrer Stellungnahme. Das Ja zum «umweltschädlichen Freihandelsabkommen» sei ein Fehlentscheid, der korrigiert werden müsse. Jegliche Vorschläge, um die negativen Auswirkungen zu reduzieren, seien von den Bürgerlichen abgelehnt worden. Die Grünen kündigten bereits ein Referendum gegen die Vorlage an.