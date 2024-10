Doppelbelastung verhindern

Die Kommissionsmehrheit führt verschiedene Gründe für ein Nein zu einer nationalen Erbschaftssteuer an. So liege die Erhebung einer Erbschafts- und Nachlasssteuer in der Kompetenz der Kantone. Ein Eingriff in ihre Steuerhoheit solle ebenso vermieden werden wie eine wirtschaftliche Doppelbelastung, die sich aus der Kombination einer nationalen Erbschaftssteuer mit der bereits existierenden Vermögenssteuer ergeben würde.