An ihrer nächsten Sitzung wird sich die Urek-N nun vertieft mit der schwierigen Lage der Stahl- und Aluminiumproduktion befassen und Vertretungen der betroffenen Betriebe anhören, wie es in der Mitteilung hiess. So könne sie die Ursachen für deren aktuelle Situation analysieren und prüfen, ob es geeignete Unterstützungsmassnahmen gebe, insbesondere im Bereich Energie.