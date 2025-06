Vor den Medien in Bern sagte Wehrli, die Kommission unterstütze das Mandat mit 17 zu 8 Stimmen. Das Parlamentsgesetz verlangt, dass der Bundesrat bei solchen Mandaten vor Verhandlungsbeginn die Aussenpolitischen Kommissionen der beiden Räte konsultiert. Am Montagnachmittag will sich auch noch die APK des Ständerats dazu äussern.